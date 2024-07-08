شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو وعادل ميسى يقودان هجوم الاتحاد السكندرى فى مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سارى، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز فى المواجهة المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالى..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور - مور سليفو - فرانك الآن.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - أحمد عيد.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.