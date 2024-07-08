الامارات | جناح ألمانيا سانيه يخضع لجراحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع جناح منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ لوروا سانيه لجراحة طفيفة في أسفل عضلات البطن وسيعاود تدريباته مع فريقه أواخر الشهر الحالي، استعداداً للموسم المقبل، كما أعلن النادي البافاري، الاثنين.

وعانى سانيه (28 عاماً) من هذه الاصابة في نهاية الموسم الماضي، علماً بانه شارك في صفوف منتخب بلاده في كأس اوروبا التي تستضيفها بلاده حاليا.

ولم يشارك سانيه أساسياً في دور المجموعات في البطولة القارية، لكنه كان ضمن التشكيلة الأساسية مرتين في الأدوار الاقصائية ضد الدنمارك (فوز 2-0) في ثمن النهائي، وضد إسبانيا (خسارة 1-2 بعد التمديد).

ينطلق الدوري الألماني لموسم 2024-2024 في 23 أغسطس، ويسعى بايرن ميونيخ إلى استعادة اللقب الذي خسره لصالح باير ليفركوزن الموسم الفائت.