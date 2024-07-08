بيراميدز والاتحاد السكندري يظهران بقميص أحمد رفعت قبل انطلاق المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر فريقا بيراميدز والاتحاد السكندري بقميص الراحل أحمد رفعت خلال عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما في الدوري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة وهو في المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وكانت مباراة فاركو والداخلية شهدت ارتداء لاعبي فريق فاركو تيشيرتات تحمل صورة الراحل أحمد رفعت لاعب المنتخب المصري ونادي مودرن سبورت.

وحرص لاعبو فاركو على ارتداء التيشيرتات أثناء السلام الوطني قبل بداية اللقاء.