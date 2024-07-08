تشكيل الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل زعيم الثغر لمواجهة بيراميدز فى المواجهة المقررة بين الفريقين فى الخامسة والنصف مساء اليوم، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويدخل الاتحاد السكندرى المباراة وهو في المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

تشكيل الاتحاد السكندرى..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور - مور سليفو - فرانك الآن.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - أحمد عيد.

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي