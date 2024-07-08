شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندرى بالقوة الضاربة.. وماييلي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - دودو الجباس - مروان حمدي.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.