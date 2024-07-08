شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يعتلي صدارة هدافى الأهلي بالدوري قبل لقاء الطلائع.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويعتلى الفلسطينى وسام أبو على صدارة هدافى الاهلى برصيد 7 أهداف ويحل إمام عاشور ثانياً برصيد 6 أهداف.



وسام أبو علي

وفى المركز الثالث ومحمود عبد المنعم كهربا والجنوب أفريقى بيرسى تاو برصيد 5 أهداف، بينما يأتي في المركز الرابع كل من حسين الشحات والمغربى رضا سليم والفرنسى أنتونى موديست الذى رحل عن الأهلى لانتهاء تعاقده، برصيد 4 أهداف.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويستعيد الاهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.