شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتعادل مع الداخلية سلبيا فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا فاركو والداخلية سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري.

بدأ فاركو المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جيفرسون إنكادا، ياسين مرعي، أحمد عوض، جابر كامل

الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري

الهجوم: أحمد شريف، عمرو جمال، سيف تيري

فيما ضم تشكيل الداخلية كلًا من:

حراسة المرمى: محمد مجدي

الدفاع: كريم يحيى، محمود صابر، معاذ الحناوي، محمد الظريف، إيهاب سمير

الوسط: شريف دابو، محمود حسونة، كليتشي شيمزي، إسلام عبد النعيم

الهجوم: فانوم ألفريد

ويحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباريات، وتعرض للهزيمة في 13 مباريات، سجل هجوم الفريق 28 هدفا، بينما استقبل دفاع الفريق 41 هدفا.

فيما يتطلع فريق الداخلية لاستعادة توازنه وتحسين موقفه المعقد في جدول المسابقة، لاسيما بعد الهزيمة الثقيلة من الأهلي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية وباتت فرصه فى البقاء بدوري الأضواء والشهرة غير مضمونة.

ويأتي فريق الداخلية في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 10 مباريات وتعرض للهزيمة في 16 مباراة، سجل هجوم الفريق 16 هدفا، واستقبل الدفاع 37 هدفا.