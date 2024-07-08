شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادا على أحمد رفعت قبل انطلاق مباراة الاتحاد السكندرى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف لاعبو الاتحاد السكندرى وبيراميدز والأجهزة الفنية دقيقة حدادا على روح الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، قبل انطلاق المباراة التى تجمعهما باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من.. حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب، خط الوسط: خالد الغندور - مور سليفو - فرانك الآن، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - أحمد عيد.

يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي، خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 29 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الأول في الجدول برصيد 65 نقطة، جمعها من 26 مباراة، فاز في 20 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.