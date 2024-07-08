شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة الطلائع.. شوبير فى حراسة المرمى وعودة أكرم وطاهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما بعد قليل باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

لعب الأهلي وطلائع الجيش 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 1 يوليو الجاري وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرزها طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 26 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 68 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.