شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلي أمام الطلائع.. السولية وأفشة والشحات وكمال الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يتواجد على دكة بدلاء الأهلي قبل مباراته أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز، كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما اليوم الاثنين باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

لعب الأهلي وطلائع الجيش 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 1 يوليو الجاري وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرزها طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 26 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 68 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.