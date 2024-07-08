لحظة بلحظة.. الأهلي 2 - 0 طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش عند السابعة من مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.

ويدخل الأهلي المباراة في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز 11 برصيد 34 نقطة.

ملخص بأبزر أحداث المباراة:

عمرو السولية يتقدم للأهلي بهدف في الدقيقة 51.

وسجل وسام أبو علي لاعب الأهلي الهدف الثاني بالدقيقة 54.

وألغى الحكم بالدقيقة 74 هدفًا سجله لاعب الأهلي وسام أبو علي بعد العودة لتقنية الفيديو.

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