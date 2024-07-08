" من كتر الزعل حصلي كده وربنا يرحمك يارفعت".. أزمة جديدة مع لاعب الإسماعيلي (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف لاعب نادي الإسماعيلي محمد حسن، عن مواجهته أزمة نفسية مع فريقه خلال الفترة الماضية جعلته يُصاب بمرض في يده.

ونشر محمد حسن، صورة ليده عبر حسابه بمنصة انستجرام بطريقة Story، مذيلًا إياها بتعليق:ده برضوا أحد أعراض الضغط النفسي اللي الواحد بيشوفه، بقالي شهر ونص ممنوع من التمرين، وأني أمارس الحاجة اللي بحبها لمجرد أن فيه شخص قرر ده بدون سبب يعمل كده، من كتر الزعل وإن الواحد يكتم جواه، الجسم بدأ يتكلم ويشتكي".

وأضاف لاعب وسط الإسماعيلي:"ده حال ناس كتير بتقابل في شغلها ناس مريضة نفسياً بتطلع مرضها عليك أنا بقول لأي حد يحصل معاه كده متكتمش جواك ومتجيش على نفسك، عشان حد مبيخافش عليك وعلى زعلك، القهر ده إحساس وحش أوي ربنا ما يكتبه على حد".

وأتم لاعب الإسماعيلي بقوله:"ربنا اسمه العدل لو حقك ماختهوش في الدنيا في الآخر هتاخده أضعاف ربنا يرحمك يارفعت يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وكان أحمد رفعت قد دخل في أزمة نفسية بعد مشكلة واجهها في مسيرته الرياضية قبل أن يتوفى فجر يوم السبت الماضي.

اقرأ أيضًا:

أحمد شوبير يعلن تقدمه ببلاغ لوزارة الداخلية

"بعد تصريحات الكومي المثيرة".. قصة مباراة أُلغيت بعد استبدال سيارة الإسعاف بنقل موتى (صور)