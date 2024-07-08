"سيخوض مواجهة رسمية أمام ابنه".. صحفية تحسم موقف رونالدو من الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

كشف تقارير صحفية اليوم الإثنين عن موقف كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال من اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وبحسب صحيفة "أبولا البرتغالية" فإن كريستيانو رونالدو لا يخطط للاعتزال في الفترة المقبلة رغم توديع منتخب بلاده بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يريد أن يشارك في مباراة رسمية مع ابنه الذي ييلغ من العمر 14 عاماً .

وكان منتخب البرتغال ودع منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في الدور الربع النهائي من عمر المسابقة.



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