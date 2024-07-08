قبل مواجهة الأهلي.. بيراميدز يدق جرس الإنذار ويكتسح الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة 30 بالدوري المصري.

واكتسح بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري برباعية نظيفة على ملعب الإسكندرية.

سجل هدف بيراميدز الاول، فاجري لاكاي في الدقيقة 28.

سجل هدف بيراميدز الثاني، محمد حمدي في الدقيقة 48.

سجل هدف بيراميدز الثالث، ماييلي في الدقيقة 58.

سجل هدف بيراميدز الرابع، محمود زلاكة في الدقيقة 69.

وعزز بيراميدز صدارته للدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما ظل الاتحاد السكندر عند 38 نقطة في المركز العاشر.

ويلاقي بيراميدز نظيره الأهلي في المباراة المقبلة، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بالدوري الممتاز.

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