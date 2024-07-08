بعدما نعاه إشبيلية.. لماذا فشل انضمام أحمد رفعت له؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نعت حسابات نادي إشبيلية الإسباني باللغة العربية، وفاة لاعب فريق مودرن سبورت أحمد رفعت.

وذكرت حسابات إشبيلية:"ببالغ الحزن والآسي وافتنا أنباء وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، خالص التعازي من الجميع في إشبيلية لعائلة الفقيد ولجماهير كرة القدم المصرية وجميع محبي الفقيد.. سنظل نتذكرك".

رفعت كان قد قضى فترة معايشة بصفوف نادي إشبيلية بعد تألقه بكأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا التي استضافتها دولة الجزائر، كما قضى بعدها فترة معايشة بنادي بازل السويسري.

وكانت الصفحة الرسمي للاعب قد أوضحت أن سبب فشل انضمام أحمد رفعت لصفوف إشبيلية هي مغالاة نادي نبي في مطالبه المالية.

وانتقل رفعت بعد ذلك لصفوف الزمالك في أغسطس 2016 قبل أن يخرج لفترة إعارة لنادي إنبي وثانية للاتحاد السكندري قبل أن يبيع الزمالك عقده بصورة نهائية في موسم 20/21 لنادي المصري البورسعيدي.

وانتقل رفعت بعد موسم لصفوف نادي مودرن سبورت الذي خاض خلال تواجده معه فترة معايشة بنادي الوحدة الإماراتي.

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