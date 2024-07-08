جمهور الأهلي ينعى أحمد رفعت (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نعى جمهور الأهلي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الأسبق، في مباراة المارد الأحمر ضد طلائع الجيش.

وحملت عدد من جماهير الأهلي لافتات للراحل أحمد رفعت، وكتب أحدهم: "في الجنة يا رفعت".

وكتب أحد جماهير الأهلي على لافتة: "في الجنة يا رفعت، في القلب ولن ننساك، وجعت قلوبنا كلنا، لن ولم ننساك أبدا، أحمد رفعت القلب الطيب".

ويلاقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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