خالد بيومي: تصريحات رئيس النادي عن رفعت "كذب".. وعليه أن يحترمه بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كذبّ المحلل الرياضي خالد بيومي ما قاله رئيس نادي مودرن سبورت وليد دعبس، بخصوص سبب فسخ تعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع أحمد رفعت.

وكتب بيومي، عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الإثنين:"كلمة وشهادة حق للمرحوم أحمد رفعت كل ما أعلنه رئيس النادي بخصوص فسخ التعاقد لسوء السلوك افتراء وكذب؛ نظرا لقربي من أحمد طوال تلك الفترة مع نادي الوحدة الإماراتي".

وأتم المحلل الرياضي تدوينته بقوله:"أتمني من حضرتك احترام الميت واحترام وجع أسرته عليه الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك.. واسائلكم الدعاء".

كان وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، قد قال في تصريحات إعلامية أن سبب فسخ تعاقد نادي الوحدة مع أحمد رفعت ليس له علاقة بالفنيات.

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