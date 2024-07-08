"قمصان تحمل صورته ولافتات وهتافات موثرة".. دعم الجماهير وأندية الدوري المصري للراحل أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

حرصت أندية الدوري المصري وجماهيرهم على نعي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الأول خلال مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي توفي بساعات قليلة قبل انطلاقها.

وتوفي أحمد رفعت بعد تدهور حالته الصحية أثر تعرضه لأزمة قلبية سابقة خلال مشاركته بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت يوم 11 مارس الماضي.

وكانت البداية في مباراة إنبي وسموحة، وخلالها ارتدي لاعبو الفريق البترولي قميصاً يحمل صور أحمد رفعت بالإضافة إلى شارة سوداء، بينما نعي لاعبو الفريق السكندري النجم الراحل من خلال تعليق لافتة قبل انطلاق المباراة.

وشهدت مباراة زد إف سي والبنك الأهلي والتي أقيمت السبت الماضي أيضاً الوقف دقيقة حداد على روح فقيد الرياضة المصرية.

وفي اليوم الثاني من الجولة الـ30، أعتذرت إدارة النادي المصري عن تغطية مباراة الفريق البورسعيدي أمام بلدية المحلة حداداً على روح أحمد رفعت، إلى جانب تصميم مسؤولي البلدية بوستر التشكيل الرسمي لمباراة على صورة اللاعب الراحل.

كما شهدت مباراتهم ارتداء لاعبو الفريقين قميص يحمل صورة رفعت، ورفض ميدو جابر الذي سجل هدف للفريق البورسعيدي الاحتفال وأكتفي فقط بتقبيل الشارة السوداء.

ووجهت جماهير نادي الزمالك رسالة إلى أحمد رفعت خلال مباراة الأبيض أمام الإسماعيلي، حيث كتبت لافتة في مدرجات استاد القاهرة الدولي: "توقف قلبه وأوجع قلوبنا (في الجنة يا رفعت)".

ولم يتوقف جماهير الزمالك عند هذا الحد، بل أطلقوا هتافات لوداع اللاعب: "أحمد يا رفعت مش ناسين.. هنعيش و نموت دايما فاكرين في الجنة يا رفعت.. رفعت رفعت رفعت.. ".

وأستمرت الجماهير البيضاء في نعي لاعبها السابق، وفي الشوط الثاني صممت تيفو خاص لأحمد رفعت مع قراءة الفاتحة والهتاف بإسمه.

وفي مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة، التقط لاعبو الفريقين الصور التذكارية للقاء معاً ولكن بحمل قمصان تحمل صور الراحل أحمد رفعت في لافته طيبة.

وظهر لاعبو فاركو بتيشيرتات تحمل صورة الراحل أحمد رفعت أثناء السلام الوطني قبل بداية مباراتهم أمام الداخلية .

وحرص لاعبو الاتحاد السكندري وبيراميدز على ارتداء قمصان تحمل صورة رفعت، كما رفعت جماهير زعيم الثغر لافتات عليها:" وداعاً أحمد رفعت".

ورفعت جماهير النادي الأهلي لافتة تحمل رسالة مؤثرة للراحل أحمد رفعت "عدت من الموت لكي تودعنا.. لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا"، "في القلب لن ولم ننساك أبدا"، وجعت قلوبنا كلنا".

وأخيراً رفع لاعبو طلائع الجيش لافتة قبل مباراتهم أمام الأهلي عليها:" تنعي إدارة النادي الكابتن أحمد رفعت فقيد الكرة المصرية، خالص العزاء لاسرته الغالية".