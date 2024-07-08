شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتسح الاتحاد 4-0 ويواصل السيطرة على قمة الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري، ليحقق بيراميدز سلسلة من الانتصارات وصلت لـ 14 مباراة متتالية دون هزيمة.

فى الدقيقة 28 سجل فخرى لاكاى هدف التقدم لبيراميدز، وفى الدقيقة 48 سجل محمد حمدى الهدف الثانى، و59 سجل فيستون ماييلى الهدف الثالث، وسجل محمود زلاكة الهدف الرابع.

بهذا الفوز يهيمن بيراميدز على المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات.

ضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من: حراسة المرمى: المهدي سليمان، خط الدفاع: شريف رضا - سيف تقا - أبو سليمة - كريم الديب، خط الوسط: خالد الغندور - مور سليفو - فرانك الآن، خط الهجوم: أحمد عادل ميسي - مابولولو - أحمد عيد.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - محمد الشيبي - أحمد سامي، خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - بلاتي توريه - فخري لاكاي - وليد الكرتي، خط الهجوم: فيستون ماييلي.

الهدف الأول

الهدف الثاني

الهدف الثالث

الهدف الرابع