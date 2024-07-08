شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي 0 - 0 طلائع الجيش.. ومصطفى شوبير يتألق بعد 30 دقيقة لعب والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدد محمد هاني مرمى الطلائع في الدقيقة 8 من عمر المباراة من عرضية ولكن ارتطمت في العارضة بعد محاولة عمر رضوان الإمساك بها، قبل أن تتحول بعيدًا عن المرمى، وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من فرصة خطيرة للطلائع في الدقيقة 12، قبل أن يهدر كريم فؤاد فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 14.

شن طاهر حمد هجمة للأهلي من الجبهة اليمنى في الدقيقة 21 وراوغ المدافع وسددها ولكن تصدى لها إسلام محارب بقدمه وحولها إلى ركنية، وهدد إمام عاشور مرمى الطلائع في الدقيقة 22 وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها عمر رضوان حارس الطلائع.

وأنقذ مصطفى شوبير فرصتين محققتين للتسجيل من طلائع الجيش في الدقيقة 25 بعد التصدي لكرتين من محمد هاني وأحمد متعب لاعبي الطلائع ويحافظ على نظافة شباكه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، كلًا من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.

لعب الأهلي وطلائع الجيش 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 1 يوليو الجاري وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرزها طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 26 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 68 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.



الاهلى وطلائع الجيش



الأهلى وطلائع الجيش



امام عاشور



إمام عاشور



جانب من المباراة



جماهير الاهلى فى اللقاء



جمهور الاهلى



دقيقه حداد على احمد رفعت



رسالة نعي احمد رفعت



طاهر



طاهر محمد



طاهر محمد طاهر



عبد المنعم



عبد المنعم وياسر ابراهيم



عمر كمال



فريق الاهلى



لاعبي طلائع الجيش ولافته نعي احمد رفعت



محمد عبد المنعم



محمد عبد المنعم ولاعب طلائع الجيش



محمد هانى



محمد هانى لاعب الاهلى



محمد هانى



مروان عطية



نعي رفعت



هانى