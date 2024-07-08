شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير لاعب نادي بيراميدز فخري لاكاي أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز.

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الـ30 من بطولة الدوري، ليحقق بيراميدز سلسلة من الانتصارات وصلت لـ14 مباراة متتالية دون هزيمة.

فى الدقيقة 28 سجل فخرى لاكاى هدف التقدم لبيراميدز، وفى الدقيقة 48 سجل محمد حمدى الهدف الثانى، و59 سجل فيستون ماييلى الهدف الثالث، وسجل محمود زلاكة الهدف الرابع.

بهذا الفوز يهيمن بيراميدز على المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز في 21 مباريات وتعادل في 5 وخسر مباراة وحيدة.

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر في جدول المسابقة ببطولة الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، فاز فيها بـ 9 لقاءات وتعادل في 11 وخسر 10 لقاءات.