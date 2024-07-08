شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلى 2 / 0 طلائع الجيش.. الفار يلغى الهدف الثالث للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

يتقدم فريق الأهلي على طلائع الجيش بهدفين نظيفين بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

هدد محمد هاني مرمى الطلائع في الدقيقة 8 من عمر المباراة من عرضية ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة بعد محاولة عمر رضوان الإمساك بها، قبل أن تتحول بعيدا عن المرمى، وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من فرصة خطيرة للطلائع في الدقيقة 12، قبل أن يهدر كريم فؤاد فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 14.

شن طاهر حمد هجمة للأهلي من الجبهة اليمنى في الدقيقة 21 وراوغ المدافع وسددها ولكن تصدى لها إسلام محارب بقدمه وحولها إلى ركنية، وهدد إمام عاشور مرمى الطلائع في الدقيقة 22 وسدد كرة قوية ولكن تصدى لها عمر رضوان حارس الطلائع.

وأنقذ مصطفى شوبير فرصتين محققتين للتسجيل من طلائع الجيش في الدقيقة 25 بعد التصدي لكرتين من محمد هاني وأحمد متعب لاعبي الطلائع ويحافظ على نظافة شباكه، وصوب مروان عطية تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 44 ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى الأهلي 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني بنزول حسين الشحات وعمرو السولية وعمر كمال بدلا من أحمد عبد القادر ومروان عطية ومحمد هاني، وأنقذ محمد سمير مرماه من هجمة خطيرة في الدقيقة 48 من عرضية طاهر محمد طاهر قبل وصولها إلى رأس وسام أبو علي.

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 50 من عمر المباراة من فرصة خطيرة للفريق الأحمر ترجمها في مرمى الطلائع، فيما عزز وسام أبو علي تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد استلام تمريرة رائعة من عمر كما وسددها بيمناه في مرمى الطلائع.

وحاول طلائع الجيش الضغط على دفاع الأهلي من أجل تعديل النتيجة وحاول لاعبو الاستحواذ على رتم اللعب وتنظيم خطوطه لفتح ثغرة في خطوط الأهلي، قبل أن يضيف وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 74 من صناعة إمام عاشور ووضها على يسار عمر رضوان، قبل أن يلغيه الفار بسبب وجود لمسة يد على وسام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.



احتفال لاعبى الأهلى



إمام ووسام أبو على



إمام ووسام والشحات بعد الهدف



عمر كمال



فرحة السولية بالهدف



فرحة لاعبى الأهلى بالهدف



لافتات أحمد رفعت