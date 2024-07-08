شكرا لقرائتكم خبر عن الفار يلغى هدف الأهلى الثالث فى مرمى طلائع الجيش بتوقيع وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حمادة القلاوى حكم لقاء الأهلى وطلائع الجيش هدفا لفريق الأهلى، عقب الرجوع إلى تقنية الفار بداعى لمسة اليد على الفلسطيني وسام أبو على مهاجم فريق الأحمر في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.

لعب الأهلي وطلائع الجيش 34 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 1 يوليو الجاري وانتهت بفوز الأهلي 4- 0، أحرزها طاهر محمد طاهر وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ووسام أبو علي.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 26 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 68 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4-صفر ثلاث مرات، مواسم 2006-2007، 2014-2015، 2023-2024، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.