الامارات | ختام بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب بمشاركة 571 لاعباً ولاعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، مكتسبات كبيرة، وسط مشاركة 571 لاعبا ولاعبة يمثلون 41 ناديا ضمن أجندة مسابقات وأنشطة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.

وشهد ختام منافسات البطولة وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عبدالله سعيد النيادي وعضو مجلس إدارة الاتحاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينغ علي خوري، وعضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة ياسر سالم الساعدي.

وتصدر الترتيب العام في ختام منافسات البطولة بنوعيها (كي 1 وبوينت فايت) فريق (UAM) برصيد 10 ميداليات ذهبية وواحدة فضية، وحل ثانيا الخليج انترناشونال سبورتس (7 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات)، وجاء ثالثا جولدن سبورت سنتر -العين (7 ذهبيات وبرونزيتين).

وجرت منافسات البطولة في سبيس 42 أرينا التحفة المعمارية الجديدة التي انضمت لمعالم أبوظبي العمرانية المتخصصة في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية، حيث تميزت بالطراز العمراني المعاصر والمرافق المتطورة التي تمثل إضافة مهمة للبنى التحتية الرياضية في العاصمة، كما شهدت البطولة حضور جماهيري مميز من عوائل اللاعبين واللاعبات المشاركين وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 8 سنوات وحتى18 عاما.

من جهته، قال عبدالله سعيد النيادي: "تجسد بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ للشباب وحجم المشاركة الكبيرة وتنظيمها في صالة رياضية جديدة مؤشرات مهمة في مسار التقدم والازدهار على الصعيد الرياضي واللعبة على وجه الخصوص، كما تمثل النجاحات نموذج للمنجزات الوطنية التي تعاصرها الدولة بشتى مجالات الحياة، مؤكدا أن مثل هذه البطولات تساهم في تعزيز شراكتنا المثمرة مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج ( الواكو) وبرامجنا المستقبلية وتحضيراتنا لاستضافة بطولة العالم في العام المقبل".

وتابع : "نفخر بنجاحات البطولة ومكتسباتها للأجيال الواعدة، ونشيد بالمستويات والأداء الفني المميز الذي ظهر عليه جميع المشاركين في الحدث،كما نؤكد أن الاتحاد حريص على تطوير رياضة الكيك بوكسينج وتمثل هذه البطولة هي الثانية من نوعها خلال 4 أشهر، الأمر الذي يجسد مكانة وقاعدة اللعبة المتطورة ومدى تفاعل اللاعبين بالمسابقات المعتمدة، ويدعم خططنا لأكتشاف المواهب الواعدة للمنتخبات الوطنية".

