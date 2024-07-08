الشحات وكريم وليد يخضعان لكشف المنشطات

ياسر رشاد - القاهرة - خضع حسين الشحات وكريم وليد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكشف المنشطات عقب مباراة طلائع الجيش التي انتهت منذ ‏قليل.‏

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وسجل عمرو السولية الهدف الأول في الدقيقة 50 ثم بعد 4 دقائق عزز وسام أبو علي النتيجة بهدف الثاني، وفي الدقيقة 74 ألغى حكم المباراة هدفا آخر للأهلي سجله وسام أبو علي بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي بينت أن مهاجم الكرة لمس الكرة بيده قبل إحراز الهدف.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 68 نقطة علما بأن الأهلي لديه 4 مباريات مؤجلة.

وعلى الجانب الأخر يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز