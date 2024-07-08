الأهلي يهزم طلائع الجيش ويواصل مطادرة قمة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النادي الأهلي فوزا جديدا على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

افتتح عمرو السولية أهداف الأهلي في الدقيقة 50 ثم بعد 4 دقائق عزز وسام أبو علي النتيجة بهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 ألغى حكم المباراة هدفا آخر للأهلي سجله وسام أبو علي بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي بينت أن مهاجم الكرة لمس الكرة بيده قبل إحراز الهدف.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 68 نقطة علما بأن الأهلي لديه 4 مباريات مؤجلة.

يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تشكيل الأهلي..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.‏

الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر. ‏

الهجوم: وسام أبو علي.‏

تشكيل طلائع الجيش..

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.