عزاء أحمد رفعت.. علاء مقلد أول الحاضرين (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حرص اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، على حضور عزاء اللاعب الراحل أحمد رفعت الذي توفي على إثر أزمة قلبية.

وكان أحمد رفعت قد واجه أزمة كبيرة بسبب موقفه من التجنيد بعد سفره إلى الإمارات، حيث عاني اللاعب من ضغوطات كبيرة على حد وصفه في أحد البرامج التليفزيونية والتي كانت السبب الرئيسي في الأزمة القلبية التي تعرض لها خلال مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري.

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ونجليه أحمد وأمير إقامة عزاء للمرحوم أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت الذى وافته المنية صباح اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبيه وكتب منصور علي صفحته الشخصيه "يقيم المستشار مرتضي منصور ونجلاه احمد وامير عزاء للمرحوم احمد رفعت لاعب الزمالك السابق الذي وافته المنية بسبب الظلم والقهر ولم يتحمله قلبه الرقيق .

يقام العزاء في القاعة الكبري بمسجد الحامدية الشاذلية يوم الاثنين الموافق ٨ يوليو أن شاء الله.

ويتقدم في ذات الوقت ببلاغ الي معالي المستشار النائب العام للتحقيق مع المسؤولين الذي اشار اليهم المرحوم منذ اسبوع في لقاء تليفزيوني ليعرف الرأي العام ويتأكد بأننا في دولة قانون .