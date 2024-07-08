عمرو السولية رجل مباراة الأهلي والطلائع

ياسر رشاد - القاهرة - فاز عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بجائزة رجل مباراة طلائع الجيش، التي جمعت الفريقين اليوم على ا‏ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري.‏

تألق عمرو السولية، وسجل أول أهداف المباراة بعد مشاركته بديلًا في الشوط الثاني.‏

الأهلي يهزم طلائع الجيش

حقق النادي الأهلي فوزا جديدا على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات في الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

افتتح عمرو السولية أهداف الأهلي في الدقيقة 50 ثم بعد 4 دقائق عزز وسام أبو علي النتيجة بهدف الثاني.

وفي الدقيقة 74 ألغى حكم المباراة هدفا آخر للأهلي سجله وسام أبو علي بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي بينت أن مهاجم الكرة لمس الكرة بيده قبل إحراز الهدف.

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة من 23 مباراة، ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 68 نقطة علما بأن الأهلي لديه 4 مباريات مؤجلة.

يتواجد فريق طلائع الجيش في المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز