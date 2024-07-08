موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على طلائع الجيش

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تحقيق الفوز أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأحرز هدفي الفوز لصالح الاهلي، عمرو السولية في الدقيقة 50، ووسام أبو علي في الدقيقة 54 من صناعة عمر كمال عبدالواحد.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 57 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر.

موعد مباراة الاهلي ضد بيراميدز

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره بيراميدز في الجولة الرابعة عشر المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة 12 يوليو.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.