ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على طلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي الفوز على نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين بهدفين نظيفين.

وسجل ثنائية النادي الاهلي في شباك طلائع الجيش، عمرو السولية في الدقيقة 50 و وسام أبو علي في الدقيقة 54 من صناعة عمر كمال عبدالواحد.

وارتفع رصيد الاهلي إلى 57 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة محتلًا المركز الحادي عشر.

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كما شهد اليوم، فوز بيراميدز على طلائع الجيش برباعية نظيفة والذي عزز صدارته لجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، فيما انتصر فاركو على الداخلية بهدفين نظيفين.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 68 نقطة

2- الاهلي 57

3- المصري 51

4- مودرن سبورت 44

5- إنبي 42

6-سموحة 42

7- زد 41

8- سيراميكا كليوباترا 41

9- الزمالك 38

10- الاتحاد السكندري 38

11- طلائع الجيش 35

12- البنك الاهلي 33

13- الجونة 32

14- الإسماعيلي 31

15- فاركو 29

16- بلدية المحلة 23

17- المقاولون العرب 20

18- الداخلية 19