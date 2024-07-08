نجم منتخب فرنسا ينفرد برقم قياسي قبل مواجهة إسبانيا في يورو 2024

انفرد النجم الفرنسي نجولو كانتي برقمًا قياسيًا جديدًا رفقة منتخب بلاده فرنسا في بطولة الأمم الأوروبية “يورو 2024“، المقامة حاليًا في ألمانيا.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا، ليواجهة نظيره إسبانيا.

ووفقًا لـ شبكة ” أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن شباك منتخب فرنسا لم تستقبل خلال الـ 451 دقيقة التي لعبها كانتي مع منتخب بلاده على أرضية الملعب في «ورو 2024.

وتابعت الشبكة أن هذا هو الرقم هو أكبر عدد من الدقائق يلعبها لاعب أوروبي مع منتخب بلاده في بطولة كبرى دون استقبال شباكه أثناء وجوده على أرضية الملعب.

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وتنطلق مباراة فرنسا ضد إسبانيا ضمن منافسات نصف نهائي يورو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب فرنسا قد نجح في التأهل إلى الدور نصف نهائي بعد الفوز على منتخب البرتغال في الدور ربع نهائي بركلات الترجيح بنتيجة (3-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بالتعادل السلبي