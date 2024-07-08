رسميًا.. رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد مباريات الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، عن تعديل توقيتات مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأصدرت رابطة الأندية بيان، جاء فيه: “وافقت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على طلب رابطة الأندية المصرية المحترفة بتعديل توقيتات المباريات دوري nile”.

وأضاف: “وتقام المباريات الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلا من الرابعة والساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة”.

وأتم: “وطلب رابطة الأندية حرصا على الأندية المشاركة في دوري nile لتجنب أرتفاع درجات الحرارة”.

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ويحتل نادي بيراميدز، صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يأتي النادي الاهلي، في المرتبة الثانية برصيد 57 نقطة.