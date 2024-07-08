الاهلي يكثف مفاوضاته لضم ثنائي أجنبي ويحسم موقف حمدي فتحي

يواصل مسؤولو النادي الاهلي جهودهم المكثفة خلال الفترة الحالية لضم لاعب وسط مميز لتدعيم صفوف الفريق.

و يرغب مسئولو الأحمر في تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد، بناءً على طلب المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وفتح الاهلي مفاوضات قوية مع الثنائي تيبوهو موكوينا لاعب وسط ماميلودي صن دوانز ومحمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري.

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وكان الاهلي يرغب في إعادة حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، إلا أن ناديه الحالي رفض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كولر قد أكد على ضرورة التعاقد مع لاعب وسط قوي لتعويض رحيل اليو ديانج، المنتظر خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه العديد من العروض.

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية إلى حسم موقف الثنائي موكوينا وبن رمضان في أقرب وقت ممكن.

وفي سياق أخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، فوزًا مثيرًا على نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل لاشئ، على ملعب استاد القاهرة الدولي.