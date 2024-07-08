بيراميدز يحسم موقف مهاجمه من خوض لقاء الاهلي في الدوري الممتاز

حسم نادي بيراميدز، موقفه من خوض مهاجمه الكونغولي فيستون مايبلي، لقاء النادي الاهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال الكابتن أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز في تصريحات:” الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لا يمتلك إلا إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز”.

وتابع:” فيستون لم يحصل إلا على إنذارين فقط، وذلك طبقًا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية”.

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وواصل:” اللاعب لم يحصل على بطاقة صفراء في لقاء طلائع الجيش، وطبقًا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط”.

ويستعد النادي الاهلي لخوض مواجهة هامة ومصيرية أمام نظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الـ14 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز.