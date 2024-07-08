موعد المباراة المقبلة للأهلي في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

واصل قطار الأهلي انتصاراته بالنسخة الجارية من الدوري بالفوز بثنائية على نظيره طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز عند الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 35 في المركز 11.

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