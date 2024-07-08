مفاجأة في أزمة حصول مهاجم بيراميدز على 3 إنذارات (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

وضح المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، أحمد زاهر، حقيقة الخطأ الإداري في لقاء الاتحاد السكندري، وحصول ماييلي على 3 إنذارات.

وقال أحمد زاهر عبر المركز الإعلامي للنادي إن الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لا يملك إلا إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز.

وأكد إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية.

وأكد على أن اللاعب لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.

الجدير بالذكر أن هناك أنباء تشير إلى حصول فيستون ماييلي على 3 إنذارات (سموحة "دور أول"، سموحة "دوري ثاني"، طلائع الجيش)، مما وجب إيقافه في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم، لكن المستند يؤكد صحة مشاركة اللاعب الكونغولي.

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