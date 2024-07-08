ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قلصّ الأهلي فارق الصدارة مع نظيره بيراميدز إلى 11 نقطة بعد فوزه على نظيره طلائع الجيش بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

ويستعرض الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز:

1) بيراميدز:68 نقطة

2) الأهلي: 57 نقطة

3) المصري: 51 نقطة

4) فيوتشر: 44 نقطة

5) سموحة:42 نقطة

6) إنبي: 42 نقطة

7) الزمالك:41 نقطة

8) زد:41 نقطة

9) سيراميكا كليوباترا: 41 نقطة

10) الاتحاد السكندري:38 نقطة

11) طلائع الجيش: 35 نقطة

12) البنك الأهلي: 33 نقطة

13) الجونة: 32 نقطة

14) الإسماعيلي:31 نقطة

15) فاركو: 29 نقطة

16) بلدية المحلة: 23 نقطة

17) المقاولون: 20 نقطة

18) الداخلية:19 نقطة

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