هتافات ولافتات.. كيف نعت جماهير الأهلي أحمد رفعت في مباراة طلائع الجيش؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حرصت جماهير النادي الأهلي على نعي الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، في مباراة طلائع الجيش.

ورددت جماهير الأهلي الهتافات للراحل أحمد رفعت في معظم دقائق المباراة، قائلة: "في الجنة يا رفعت".

وبجانب الهتافات، رفع جمهور المارد الأحمر لافتات: "عدت من الموت لكي تودعنا.. لكنك صدمتنا وتسببت في وجعنا".

وكتب أحد الجماهير على لافتة: ""في الجنة يا رفعت، في القلب ولن ننساك، وجعت قلوبنا كلنا، لن ولم ننساك أبدا، أحمد رفعت القلب الطيب".

وأعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت، يوم السبت الماضي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الجدير بالذكر أن الأهلي فاز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

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