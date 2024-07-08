"زيارة الخطيب".. أسباب فشل انتقال الراحل أحمد رفعت للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت سبب فشل انتقال النجم الراحل أحمد رفعت إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال هيثم عرابي في تصريحات تلفزيونية سابقة أن زيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأحمد رفعت خلال تواجده بمستشفى وادي النيل تحدث معه عن سبب فشل انتقاله للقلعة الحمراء.

وأكد المدير الرياضي لنادي مودرن سبورت أن السبب الرئيسي وراء عدم اكتمال صفقة انضمامه للأهلي هو تواجده في ذلك التوقيت بصفوف نادي الوحدة الإماراتي.

وتوفي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق يوم السبت الماضي بعد تدهور حالته الصحية أثر توقف قلبه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت يوم 11 مارس الماضي.