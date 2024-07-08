شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يوجه رسالة إلى أحمد رفعت بعد مباراة طلائع الجيش.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

نشر محمود كهربا لاعب الأهلي صورة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، التي علقتها جماهير القلعة الحمراء في مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة طلائع الجيش، وعلق عليها: "ربنا يرحمك يا أخويا ويغفر لك ويصبر قلوب حبايبك".

ووصل فريق الأهلي إلى انتصاره الثاني عشر على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز الـ11، في البروفة الأخيرة قبل خوض مباراته أمام بيراميدز يوم الجمعة المقبل في القمة المؤجلة من الأسبوع الـ14 من عمر الدوري.

هدد محمد هاني مرمى الطلائع في الدقيقة 8 من عمر المباراة من عرضية، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة بعد محاولة عمر رضوان الإمساك بها، قبل أن تتحول بعيدا عن المرمى، وأنقذ مصطفى شوبير مرمى الأهلي من فرصة خطيرة للطلائع في الدقيقة 12، قبل أن يهدر كريم فؤاد فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 14.

وشن طاهر حمد هجمة للأهلي من الجبهة اليمنى في الدقيقة 21 وراوغ المدافع وسددها، ولكن إسلام محارب تصدى لها بقدمه وحولها إلى ركنية، وهدد إمام عاشور مرمى الطلائع في الدقيقة 22 وسدد كرة قوية ولكن عمر رضوان حارس الطلائع تصدى لها.

وأنقذ مصطفى شوبير مرماه من فرصتين محققتين للتسجيل من طلائع الجيش في الدقيقة 25 بعد التصدي لكرتين من محمد هاني وأحمد متعب لاعبي الطلائع ويحافظ على نظافة شباكه، وصوب مروان عطية تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 44 ولكن مرت أعلى العارضة، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

أجرى الأهلي 3 تغييرات مع بداية الشوط الثاني بنزول حسين الشحات وعمرو السولية وعمر كمال بدلا من أحمد عبد القادر ومروان عطية ومحمد هاني، وأنقذ محمد سمير مرماه من هجمة خطيرة في الدقيقة 48 من عرضية طاهر محمد طاهر قبل وصولها إلى رأس وسام أبو علي.

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 50 من عمر المباراة من فرصة خطيرة للفريق الأحمر ترجمها في مرمى الطلائع، فيما عزز وسام أبو علي تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر المباراة، بعد استلام تمريرة رائعة من عمر كما وسددها بيمناه في مرمى الطلائع.

وحاول طلائع الجيش الضغط على دفاع الأهلي من أجل تعديل النتيجة وحاول لاعبو الاستحواذ على الكرة وتنظيم خطوطه لفتح ثغرة في خطوط الأهلي، فيما سجل وسام أبو علي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يستدعي الفار الحكم حمادة القلاوي لمراجعة اللعبة بداعي وجود لمسة يد على وسام وتم إلغاء الهدف الثالث للأهلي.

وأجرى الأهلي تغييره الرابع بنزول رضا سليم في الدقيقة 82 بدلا من وسام أبو علي، فيما سدد عمر كمال كرة أرضية في الدقيقة 83 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الطلائع، وأجرى الأهلي خامس تغييراته في الدقيقة 88 بنزول أفشة بدلا من إمام عاشور، واستمرت النتيجة بفوز الأهلي بثنائية حتى نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد ورضا سليم وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي.‏

فيما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

الدفاع: خالد سطوحي، محمد سمير، محمد هاني، محمد دياب.

الوسط: علي حمدي، أحمد زولا، أحمد متعب.

الهجوم: إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا، جودوين شيكا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، كل من: فريد شوقي، أحمد الشيخ، كريم طارق، السيد أحمد، عمر السعيد، عماد سيد معوض، يسري وحيد، مصطفى الخواجة، مؤمن محمود.