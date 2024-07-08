شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تكشف المواعيد الجديدة لمباريات الدورى بعد قرارات مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة على طلب الرابطة بتعديل توقيتات المباريات، لتقام المباريات الساعة الخامسة والنصف مساءً بدلا من الرابعة، والساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة.

وجاء طلب رابطة الأندية حرصا على الأندية المشاركة في دوري nile لتجنب أرتفاع درجات الحرارة.

وبدأ مسئولو اتحاد الكرة التواصل مع رابطة الأندية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على النسخة الحالية من الدورى المصرى ليكون المسمى "دورى nile.. نسخة أحمد رفعت" كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر.

وكان إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، قد أكد فى تصريحات للتليفزيون المصري، أنه سيتم طرح الفكرة على مجلس إدارة الاتحاد قائلاً، "سنطرح فكرة تسمية دوري هذا الموسم باسم أحمد رفعت، ونرحب بالفكرة".

وودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر السبت، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.