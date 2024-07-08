شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل منتخب مصر لكرة اليد أمام سلوفينيا وديا استعدادا لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى خوان كارلوس باستور، أمام نظيره منتخب سلوفينيا، بنتيجة 27/27 ودياً، فى إطار الاستعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه منتخب اليد من كرواتيا إلى سلوفينيا أمس، الأحد، بعد الخسارة من المنتخب الكرواتي بنتيجة 36/29 السبت.

وتلعب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات فرنسا، والدنمارك والنرويج، والمجر، والأرجنتين.

وتضم قائمة منتخب في رحلة كرواتيا وسلوفينيا كلاً من: حراس المرمى كريم هنداوي (الصفا السعودي) وعبد الرحمن حُميد (الأهلي) محمد علي (بيتيجهايم الألماني) و محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني) وفى مركز الجناح الأيسر كلاً من ، عمر الوكيل بكار (الزمالك)و أحمد هشام سيسا (الأهلي) وفى الظهير الأيسر علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي) وفي مركز صناع اللعب ، يحيى الدرع (فيزبريم المجري) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) والظهير أيمن ، يحيى خالد (باريس سان جيرمان) ومهاب سعيد (نيم الفرنسي)وفي مركز الجناح الأيمن ، محمد سند (نيم الفرنسي)أكرم يسري (الزمالك)و الدائرة ،إبرهيم المصري (الأهلي)أحمد عادل (الأهلي) وخالد وليد (الزمالك)و محمد طارق (الزمالك).

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخ مشاركاته بالدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات في تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.

بعيداً عن الأولمبياد، يشارك منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم المقرر إقامتها أوائل العام المقبل بالدنمارك وكرواتيا ، ويلعب فراعنة اليد في مونديال اليد في مجموعة قوية تضم معه ، كلاً من : كرواتيا والأرجنتين والبحرين