شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز تصدره جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 68 نقطة عقب إقامة اليوم الإثنين 8-7-2024 ثلاث مباريات من عمر الجولة الـ30 للمسابقة، حيث استضاف فاركو فريق الداخلية، بينما التقى بيراميدز مع الاتحاد السكندرى وواجه الأهلى نظيره طلائع الجيش.

الأهلى يهزم الطلائع 2 - 0 فى البروفة الأخيرة قبل قمة حسم الدورى

وصل فريق الأهلي إلى انتصاره الثاني عشر على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يكتسح الاتحاد 4-0 ويواصل السيطرة على قمة الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز فوزًا عريضًا على الاتحاد السكندرى بنتيجة 4 - 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري، ليحقق بيراميدز سلسلة من الانتصارات وصلت لـ 14 مباراة متتالية دون هزيمة.

فاركو يفوز على الداخلية 2 - 0 فى دورى NILE

فاز فريق فاركو على نظيره الداخلية بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت اليوم، الاثنين، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر الدوري المصري.



