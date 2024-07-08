شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة مشاركة ماييلى فى مواجهة الاتحاد رغم الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز، إن الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق لا يمتلك إلا إنذارين فقط في بطولة الدوري الممتاز.

وقال زاهر للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إن اللاعب لم يحصل إلا على إنذارين فقط، طبقا لإخطارات الحكام، وكانا في مباراتي سموحة بالدور الأول باستاد الدفاع الجوي، والدور الثاني باستاد الإسكندرية.

وشدد على أن اللاعب لم يحصل على بطاقة كما يتردد في لقاء طلائع الجيش، وطبقا للإخطار الرسمي، حصل من نادي بيراميدز في ذلك اللقاء على إنذارات الثنائي أحمد توفيق وكريم حافط فقط.