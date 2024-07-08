شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: هدفنا الفوز على بيراميدز لحصد الدورى.. وسعداء بما يقدمه وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

عبر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين نظيفين، مؤكدا أن فريقه بدأ الشوط الأول بشكل غير جيد وأضاع أكثر من فرصة، كما أن المنافس أهدر فرصا خطيرة، وأنه يشكر مصطفى شوبير على تألقه ودوره في الخروج بشباك نظيفة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "أجريت تغييرات بين الشوطين لتصحيح الوضع وفي الشوط الثاني كنا أكثر شراسة وفاعلية وسيطرنا على اللعب وأحرزنا هدفين في اللقاء وسعيد للغاية بالفوز وتحقيق الثلاث نقاط".

وأضاف كولر: "فيما يخص خروج محمود كهربا من قائمة مباراة الطلائع، فهو ليس استبعادا ولكن الأسبوع الماضي كان يتدرب مرانا فرديا، وخاض مرانا وحيدا بالأمس، ومران واحد لا يكفي لدخول قائمة المباراة من وجهة نظري ولهذا تم استبعاده".

وتابع: "فيما يخص الشناوي تحدثت معه بعد العودة من الإصابة، وأكدت له أنه من الصعب أن يشارك طول الوقت، بخلاف أن شوبير حصل على فرصة وأثبت نفسه، ولا أرغب أن يعود للدكة ويفقد حساسية المباريات، خاصة لو حدث شيء آخر للشناوي، وأرغب أن يكون رجله في الملعب ويكون جاهزا للمشاركة تحت أي ظرف، لأن الابتعاد عن الملعب يجعل قراراته صعبة، لذا فضلت منحه الفرصة من أجل أن يكون جاهزا طول الوقت وأشكره على أدائه أمام طلائع الجيش".

واستطرد مدرب الأهلي: "اتفقت مع الشناوي على العودة لحراسة عرين الأهلي في مباراة بيراميدز، وسعداء بالمستوى الذي يقدمه وسام أبو علي لأنه في البداية تعرض لأكثر من إصابة وجاء من أجواء مختلفة، وبدأ يتعود على رتم الفريق وعلى الأجواء ولديه الكثير ليقدمه وسعداء بالمستوى الذي وصل له مع الأهلي".

وأردف: "بالنسبة لكريم فؤاد طبيعي أن يكون هناك ثغرة في ظهره لأنه لن يكون ملتصقا براية الركنية، والمسئولية ليست للظهير فقط، ولكن مسئولية من يلعب معه، وعندما لا يؤدي الجناح دوره بشكل جيد يبدأ ظهور المساحات وهذه المشاكل، وتحدثنا بين الشوطين ولذلك أغلقنا المشاكل التي ظهرت في الشوط الأول، واللاعبين الذين يلعبون في الخطوط الأمامية لو لم يؤدون دورهم بشكل جيد يؤدي إلى ظهور لاعب الخط الخلفي بشكل غير جيد".

وواصل كولر حديثه قائلا: "مباراة بيراميدز هامة، وسأمنح اللاعبين راحة غدا قبل التحضير للمباراة وسنخوض تدريبات تكتيكية مناسبة لطريقة لعب المنافس، ونحن متأخرين عن بيراميدز في عدد المباريات ولدينا هدف واحد وهو الفوز في المباراة من أجل الوصول إلى التربع على صدارة الدوري وتحقيق اللقب".

ووجه رسالة إلى مسئولي استاد القاهرة قائلا: "ملاحظة خارج المباراة وهل له علاقة بالمباراة إم لا وخي حالة استاد القاهرة، كنا سعداء باللعب عليه ولكن حالته الآن سيئة للغاية وأصبح من سيئ لأسوأ في كل مباراة ولا توجد رعاية للملعب وحالته تسوء، وهو كان أفضل ملعب في مصر وواجهة الملاعب المصرية، وحزين بسبب ذلك".