شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين الاتحاد الرياضى للجامعات والخماسى الحديث لاستضافة بطولة العالم للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بتكليف من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، استقبل الدكتور مصطفى بيومي مساعد الوزير للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث ومدير الرياضة بالجامعة الأمريكية بمقر الاتحاد الرياضي للجامعات لمناقشة سبل تعزيز التعاون ودعم شباب مصر من الأبطال الرياضيين بالجامعات المصرية.

واشتمل اللقاء على مناقشة التعاون بين الاتحادين الرياضي للجامعات والخماسي الحديث لسفر بعثة مصر المشاركة ببطولة العالم للجامعات في الخماسي الحديث في ليتوانيا خلال أغسطس القادم.

وأكد المهندس شريف العريان أن أبطال الخماسي الحديث من السيدات والرجال على أتم الاستعداد للمشاركة في مسابقات الفردي والفرق بالبطولة وتحقيق أفضل النتائج، في حين كشف الدكتور مصطفى بيومي عن ترحيب الاتحاد الرياضي للجامعات واستعداده التام للتعاون مع اتحاد الخماسي الحديث للتقدم بطلب استضافة بطولة العالم للجامعات في الخماسي الحديث 2026 بمصر، وتم الاتفاق على التنسيق المشترك لإعداد ملف التقدم بطلب استضافة البطولة.

وتطرق الحديث خلال اللقاء إلى الاطمئنان على الأبطال الرياضيين ضمن بعثة مصر المشاركين في أولمبياد باريس 2024 من طلاب الجامعات، حيث أكد الدكتور مصطفي بيومي على اهتمام وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة بهذا الملف وتوفيرهما الدعم الكامل للأبطال الرياضيين المشاركين بالدورة الأوليمبية، مطالبا بالتعريف بهؤلاء الأبطال داخل الجامعات المصرية وتقديمهم كنماذج متميزة يحتذى بها تعمل على نشر الثقافة الرياضية وتحفيز شباب الجامعات على ممارسة الرياضة.



مصطفى بيومي وشريف العريان



دكتور مصطفى بيومي والمهندس شريف العريان

وأوضح العريان أن بعثة الجامعة الأمريكية المشاركة في البطولة الأفريقية للجامعات لكرة السلة 3 × 3 بأوغندا خلال هذا الشهر قد أتمت استعداداتها، متوقعا تحقيقهم نتائج متميزة بالبطولة، ومعربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين كافة المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها والاتحاد الرياضي للجامعات لدعم منظومة الرياضة بشكل عام والرياضة الجامعية على وجه الخصوص.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة لبعثة الجامعة الأمريكية المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية للجامعات في لاجوس بنيجيريا خلال سبتمبر القادم لضمان أفضل تمثيل للرياضة المصرية على الساحة الأفريقية.

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات ومحمد عرفة مساعد مدير الرياضة بالجامعة الأمريكية.

وفي ختام اللقاء أهدى شريف العريان درع الجامعة الأمريكية إلى الاتحاد الرياضي للجامعات.