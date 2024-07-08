شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: إدارة تحكيمية متميزة فى لقاء الأهلى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: الجولة 30 من الدورى المصرى Nile

النتيجة: هدفان دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: حمادة القلاوى

مساعد أول: هانى عبد الفتاح

مساعد ثان: نور سعيد

حكم رابع: مبروك نبيل

حكام الـVAR: عمرو الشناوى وهانى خيرى

فى مباراة ذات درجة صعوبة متوسطة نجح طاقم التحكيم مع تقنية الـVAR بالمرور بها بشكل جيد نتيجة التعاون المثمر وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 74 يحتسب الحكم هدف للاعب الأهلى وسام أبو على وعند المراجعة يقوم الـVAR باستدعائه نتيجة لمس الكرة باليد قبل تسجيل الهدف مباشرة، الحكم يقوم بالمراجعة ويعود باحتساب مخالفة لمس الكرة باليد.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهود كبير فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم وكانت هناك تحركات وتمركزات وقراءة للعب جيدة خاصة فى الدقيقتين 42 و59.

الحكمان المساعدان: تعاون جيد مع الحكم فى احتساب المخالفات وتسهيل المباراة.

حكام الـVAR: تدخل فى حالة استدعاء الحكم وإلغاء هدف نتيجة لمس الكرة باليد.