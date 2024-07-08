الامارات | خمينيز: ثنائية الدوري والكأس مجرد بداية مع الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب الوصل نيكولاس خمينيز عن سعادته الشديدة بحصوله على لقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة مع «الإمبراطور» في أول موسم له مع الفريق، مبيناً أن «ثنائية الدوري والكأس مجرد بداية مع الوصل». وقال خمينيز لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالفخر بعد الإنجاز الرائع الذي حققته مع الفريق».

وأوضح: «ما حققه الوصل إنجاز تاريخي، إذ إنه ليس من السهل الجمع بين لقبي الدوري والكأس، وتاريخياً يُعد (الأصفر) هو الفريق الذي حقق هذا الإنجاز مرتين، لذلك نشعر بالفخر الكبير لما حققناه، خصوصاً أنه جاء تتويجاً لجهودنا على مدار الموسم».

وأضاف: «من حق اللاعبين أن يحتفلوا ويستمتعوا بإجازتهم، لأن ما قدموه من تضحيات وجهد كبير في التدريبات والمباريات، حصدوا ثماره بالثنائية، بينما في الوقت نفسه لاشك أنه يجب علينا أن نستعد للموسم المقبل الذي سيكون أكثر صعوبة، حيث إن جميع الأندية ستلعب أمام الوصل من أجل الفوز عليه، بصفته حامل لقب أهم بطولتين».

وتحدث اللاعب الذي خاض أول موسم له مع «الإمبراطور» عن تقييمه لمردوده مع الفريق، وقال: «أشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمته مع الوصل، وسعيد جداً بأن يقترن الأداء بتحقيق الفريق نتائج جيدة، لأن هذا هو الهدف الأساسي، إذ إن كرة القدم لعبة جماعية، والأهم من الأداء الفردي هو أن يحقق الفريق الانتصارات، وينافس على البطولات».

موسم استثنائي

وقال خمينيز: «عندما انتقلت إلى الوصل قادماً من بني ياس كنت واثقاً بأن الفريق سيحقق الفوز بالألقاب، على الرغم من غيابه لفترة طويلة عن المنافسة، ولكن منذ فترة الإعداد هناك رغبة كبيرة وإصرار واضح من الجهاز الفني واللاعبين على تقديم موسم استثنائي».

وتابع: «تعاملنا مع الموسم بشكل جيد جداً، حيث إننا لم نلتفت إلى الأجواء المحيطة بالفريق، سواء بعدم ترشيحنا للمنافسة في بداية الموسم، أو بعدما أصبحت الأضواء مسلطة علينا بسبب النتائج الجيدة وتصدر الفريق لائحة ترتيب الدوري في الدور الأول، وكوننا الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة، إذ كان تركيزنا على التعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وعدم النظر إلى نتائج المنافسين».

وأشار إلى أن إدارة النادي وفرت كل الدعم والأجواء النموذجية للاعبين، للتركيز على المباريات فقط، وقال: «أبرز ما يميّز الوصل أننا بالفعل كنا أسرة واحدة، والجميع يعمل من أجل مصلحة الفريق، حيث إننا كنا نحصل على الدعم من إدارة النادي في جميع الأوقات، والجهاز الفني كان حريصاً على أن يكون جميع اللاعبين دائماً في قمة تركيزهم، وأن يبتعدوا عن أي ضغوط تؤثر في مردودهم في المباريات».

جمهور الوصل

وأشاد نيكولاس خمينيز في ختام تصريحاته بجمهور الوصل، وقال: «صراحةً جمهور الوصل منح اللاعبين قوة هائلة على مدار الموسم المنصرم، ويُعد من العوامل المهمة التي جذبتني للانضمام إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث إنني أشعر دائماً بأن أجواء مباريات الوصل حماسية، وتحفزني على تقديم كل ما لدي، لذلك لا توجد كلمات تصف ما قام به الجمهور الوصلاوي، والدور الكبير الذي أسهم به في تحقيق الفريق لثنائية الدوري والكأس، لذلك أتوجه لهم بالشكر على دعمهم لي بشكل خاص وللفريق بشكل عام، ونعدهم بأن ندخل الموسم الجديد بكل قوة لإسعادهم مجدداً».

. جميع الأندية ستلعب أمام الوصل من أجل الفوز عليه.