ميدو: نحن في مرحلة لا يجب فيها السكوت.. ليس لأحمد رفعت فقط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الإعلام الرياضي وصل إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجمهور ينتظر من الإعلام معرفة الحقيقة، وأن يكون الإعلامي على مسافة واحدة من الجميع، وألا تكون لديه أجندات ينفذها".

وأضاف: "نحن في عالم وعصر العمل فيه بأمانة وشرف يجعل الإعلامي تحت ضغوط كبيرة، ويدفعه لأن يفضل ألا يظهر حاليًا، ولكن الجمهور هو من يحركنا.. الرأي العام هو النبض الحقيقي لأي أزمة تُثار، وهو جزء كبير في تحريك الحالات الإعلامية".

وتابع: "إذا فضلت اختيار عدم الظهور الآن أكون (بهرج) ولا أعرف ما هي مسئولياتي، المسئوليات الإنسانية تحتم علينا أن نتواجد ونظهر، أيًا كان من سيغضب من ذلك".

وأكمل: "وصلنا إلى مرحلة لا يجب فيها السكوت، ليس من أجل أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر فقط، بل لوجود أخطاء وأزمات أزعجتنا جميعًا، يجب علينا أن نشير لجميع الأمور الخاطئة".

وواصل: "ساعات ربنا بينورلنا حاجات احنا مش شايفينها، وأحمد رفعت جاء أجله بعدما أشار لنا على الحقيقة بكلمة.. وقال في تصريحات تلفزيونية إن ما مر به من قبل هو سبب أزمته".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هل تصريحات أحمد رفعت كلام غير علمي؟ أم الضغوط النفسية تؤدي لضعف القلب ثم الوفاة؟ بل هي أحد أهم المسببات الرئيسي.. نحن نتجاهل عادةً أهمية العامل النفسي".