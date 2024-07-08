المنتخب الأوليمبي ينهي إجراءات السفر الى فرنسا .. ويغادر القاهرة الأربعاء بطائرة خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - حصلت بعثة المنتخب الأوليمبي لكرة القدم على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى فرنسا اليوم استعدادا لمغادرة القاهرة بعد غد الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا لأول لقاء رسمي مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو فى الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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وحرص أفراد البعثة على إنهاء كافة الأوراق الخاصة باستخراج التأشيرات تحت إشراف الجهاز الإداري بقيادة محمود حرب المدير الإداري والذى كان لتنسيقه المبكر مع مسئولى السفارة الفرنسية دورا إيجابيا فى استخراج التأشيرات فى فترة وجيزة .